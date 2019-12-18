Зеленский одобрил продление закона об особом статусе ОРДЛО
Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон о продлении на один год, до конца 2020 года, закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
В самом этом порядке ничего не изменилось.
Напомним, 12 декабря депутаты продлили до 31 января 2020 года действие закона об особом статусе ОРДЛО.
Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 16 сентября 2014 года. Срок действия закона был ограничен тремя годами. Действие закона завершалось 18 октября 2017 года, но за полторы недели до истечения срока его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 года и решений "нормандских" саммитов... Киев должен согласовать особый статус с Донецком и Луганском", – говорят в РФ.
- В "ЛНР" приняли закон, который устанавливает границы псевдореспублики по границам Луганской области Украины по состоянию на начало 2014 года.
- Писать новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут не раньше марта-2020, после еще одной встречи "нормандской четверки". Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.