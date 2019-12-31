"Позитивный и важный сигнал". Меркель прокомментировала контракт по транзиту газа

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Так, Меркель поприветствовала подписание контракта между Россией и Украиной по транзиту газа.

"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", – отметила канцлер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Президент подчеркнул, что на ближайшие годы украинская ГТС будет загружена, что означает "энергетическую безопасность и благосостояние украинцев".

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