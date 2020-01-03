Труба: "Чужих" в ГБР увольняют под конвоем, "своим" – дают должности

Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба раскритиковал новое руководство ведомства.

Это следует из его сообщения в Telegram.

По словам Трубы, вряд ли можно судить о том, справилась ли команда бюро с работой спустя всего лишь несколько дней пребывания в должности директора ГБР.

"Такой вывод новая руководительница сделала без какого-либо аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений", – пишет он.

Также бывший директор ГБР утверждает, что на протяжении последних нескольких дней должности в ведомстве распределяются по принципу "свой" и "чужой", когда последних "увольняют под конвоем", а на критерий профессиональности не обращают внимания.

"Это свидетельствует об одном: интересы Госбюро расследований для нового руководства – не важны, главное – доказать свою значимость", – пишет Труба.

Напоследок экс-руководитель бюро пожелал всем сотрудникам ГБР выдержки, ведь они "делают историю", а трудности в этом деле бывают всегда.

1 января в ГБР официально признали, что не справилось с актуальными целями и вызовами на 2019 год.

В работе бюро якобы выявили значительные нарушения как в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.