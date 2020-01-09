Зеленский сегодня ночью прилетел в Украину из Омана, – "Схемы"

Президент Владимир Зеленский только спустя сутки после авиакатастрофы в Иране прилетел в Украину из Омана.

Об этом сообщили журналисты из проекта "Схемы".

В аэропорт "Жуляны" чартерный рейс Зеленского прибыл 9 января в 2:37.

После приземления к самолету подъехал Mercedes-Benz Vito, который сразу же развернулся в сторону Банковой и уже через 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

На улице под зданием ОП было много сотрудников УГО (Управления госохраны), а на этаже, на котором находится кабинет президента, заблаговременно выключили свет.

Уже в 3:29 на сайте ОП появилось сообщение о начале рабочего совещания по крушению украинского боинга у Тегерана.

Президент заслушал отчет оперштаба по нынешней ситуации. В совещании приняли участие премьер Алексей Гончарук, серетарь СНБО Алексей Данилов, глава Минобороны Андрей Загороднюк, глава МИД Вадим Пристайко, а также представители других ведомств.

После этого на Facebook-странице Офиса президента появился пост с фото, на котором видно, как Зеленский чтит память погибших в аэропорту "Борисполь".

В посте команда Зеленского не скрывает, что это происходит после рабочего совещания в ОП.

В 4:28 на сайте ОП появился указ президента об объявлении 9 января днем скорьби по погибшим в авиакатастрофе.

Затем команда Зеленского опубликовала обращение призидента к украинцам, в котором он, в частности, сообщил, что сегодня переговорит по телефону с президентом Ирана Хасаном Рухани для того, "чтобы установить истину" .

Также президент отметил: и до, и сразу после крушения украинского боинга никто из крупных мировых авиаоператоров не прекращал сообщение с Ираном.

Правда, спустя какое-то время, операторы все же начали массово откладывать или перенаправлять полеты в Иран. На такой шаг пошли Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Air France, China Airlines, Qantas Airways Ltd и Air Canada.

Авиасообщение с Ираном временно прекратила и МАУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.