В УГО открестились от слива прослушки совещания Гончарука с НБУ и министрами

Угправление госохраны Украины уверяет, что не сливало в сеть запись совещания премьера Алексея Гончарука с министрами и руководством НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба УГО.

Также управление заявило: "Информация о прослушке охранным ведомством высших должностных лиц не соответствует действительности".

В то же время, в УГО говорят, мол тщательно работают над предотвращением прослушки чиновников.

В управлении также просят, чтобы СМИ не дискредитировали их и не распространяли недостоверную информацию.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

16 января появилась третья запись, на которой Гончарук советовал объяснять Зеленскому экономические вопросы на примере оливье.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.