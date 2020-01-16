В "Слуге народа" подтверждают отставку министра Бабак

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию и ее может заменить глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Алена Бабак действительно написала заявление об отставке по собственному желанию", – сказала Кравчук.

По ее словам, вероятно, Бабак заменит глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмигаль.

Он в пятницу утром придет на заседание профильного комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также на заседание фракции "Слуга народа".

Кроме того, Шмигаль может получить должность вице-премьер-министра.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Бабак из-за того, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

В СМИ сразу появились слухи об отставке Гончарука, однако в Кабмине заявили, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.