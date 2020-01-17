Проект стратегии нацбезопасности предполагает меры по снижению напряженности c РФ, – заседание СНБО

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины "Безопасность человека – безопасность страны".

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По словам президента, заседание имеет консультативно-совещательный характер.

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии, представленной секретарем РНБО Алексеем Даниловым, и подать свои предложения.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 закона "О национальной безопасности Украины".

В основу документа были положены избирательную программу президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.

К подготовке проект привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

По словам Данилова, ключевыми аспектами Стратегии являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель ее реализации – утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проект Стратегии определяется обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для обретения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мероприятий "Крым - это Украина".

Кроме того, предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

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