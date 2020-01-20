С активов российского "Газпрома" за рубежом по требованию "Нафтогаза" сняли аресты
С активов российского "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию "Нафтогаза" сняли аресты и обеспечительные меры.
Об этом говорится в сообщении "Газпрома", опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Активы "Газпрома" были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, говорится в сообщении. Англия и Уэльс уведомили компанию об отмене арестов 14 января, Нидерланды – 10 января, а Люксембург – 11 января.
"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма №V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты", – говорится в заявлении.
Арест активов был частью разбирательства российской компании с "Нафтогазом" из-за контракта на транзит газа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
- Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок.