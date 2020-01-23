Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене пленными

Политика
Готовятся два списка: обмен с ОРДЛО и обмен с Россией

Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Израиле во время общения с журналистами,  сообщает пресс-служба президента.

По его словам, список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украицев, находящихся на территории России", – сообщил президент.

Как ранее сообщал Фокус: