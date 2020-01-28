Труба оспаривает в Верховном Суде увольнение с должности директора ГБР
Экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба оспаривает в суде указ президента Владимира Зеленского об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram.
"Подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", – заявил бывший чиновник.
По его мнению, снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп.
Труба назвал свое пребывание на посту директора ГБР "вершиной профессиональной карьеры".
"Досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", – подытожил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР. 27 декабря Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
- В середине декабря тогда еще Генпрокуратура открыла дело против Трубы по ст.343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст.387 УК (разглашение данных досудебного следствия).
- Сам Труба заявил позже, что это дело – месть Порошенко. К тому же это производство якобы бесперспективно. Также его интересовало, кто заказал и установил прослушку в его кабинете.
- Канадские эксперты подствердили, что на "пленках Трубы" есть голос экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.