Укрпочта: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Политика
"Все под контролем", – заявили в Укрпочте

Оператор почтовой связи "Укрпочта" заявил, что доставка посылкой из Китая проходит в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов", – сказано в сообщении.

Сообщается, что "Укрпочта" сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт.

"Все под контролем", – заявили в "Укрпочте".

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ранее туроператор JoinUp также объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.