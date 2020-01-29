Укрпочта: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Оператор почтовой связи "Укрпочта" заявил, что доставка посылкой из Китая проходит в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов", – сказано в сообщении.

Сообщается, что "Укрпочта" сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт.

"Все под контролем", – заявили в "Укрпочте".

Как ранее сообщал Фокус:

28 января посольство Украины в Китае заявило, что из-за вспышки коронавируса настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны, если есть такая возможность.

Ранее в МИД Украины сообщили, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.