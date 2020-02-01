Надеемся провести выборы на Донбассе в конце октября, – Ермак

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" будет достигнута договоренность о проведении местных выборов в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Об этом он сказал в интервью создателю YouTube-канала "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в "нормандском формате". Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО, – ред.) в конце октября", – сказал он.

Помощник Зеленского отметил, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

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"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", – отметил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Киеву.

"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.