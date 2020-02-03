Турция выделит 36 млн долларов на нужды украинской армии

Политика
Министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение

Турция намерена выделить 200 млн турецких лир (около 36 млн долларов) для нужд украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В присутствии президентов Украины и Турции министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о финансовой помощи.

"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", – сказано в сообщении.

Кроме того, Турция и Украина договорились развивать оборонно-промышленное сотрудничество.

Отметим, президенты Украины и Турции также договорились о поставках самолетов АН-178.

Как ранее сообщал Фокус: