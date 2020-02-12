В РФ увидели в украинском проекте закона о СМИ "антироссийскую направленность"
Россияне считают, что украинский закон о СМИ направлен сугубо против России.
Об этом на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет УНИАН.
"Трудно не усмотреть в этих антидемократических законодательных инициативах исключительно антироссийскую направленность", – говорит Захарова.
По ее словам, такая законодательная инициатива – ни что иное как попытка вытеснить информационный контент РФ и "лишить население возможности получать непредвзятую информацию о происходящем в стране и мире".
Также Захарова возмущается, мол в законопроекте "содержится прямое указание освещать деятельность российского руководства в негативном ключе".
Кроме того, в МИД РФ считают недопустимой норму об отказе в регистрации зарубежных информагентств, чьи руководящие органы находятся в РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.
- Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
- Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.
- Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.