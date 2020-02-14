"Схемы" выступили с заявлением из-за угроз от Офиса президента подать в суд

Журналисты программы "Схемы" выступили с заявлением в ответ на угрозы Офиса президента подать в суд из-за публикацией материала о поездке президента Владимира Зеленского в Оман и его возможной встрече с главой Совбеза России Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты заявляют, что в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно была, а также, что ОП изначально скрывал поездку президента в Оман из-за чего остались вопросы.

"Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты – Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю", – сказано в заявлении.

Журналисты обратили внимание, что когда Зеленский находился в Омане, президентский штандарт на Банковой был поднят. Это сигнализирует гражданам о присутствии главы государства в Украине.

Кроме того, ОП не мог определиться с наименованием поездки Зеленского в Оман, называя ее, то отпуском, то рабочим визитом, то командировкой.

Схемы добавили, что предостережение Офиса президента телеканалу UA:Перший относительно показа расследования "Оманлива відпустка" является ничем иным, как давлением и вмешательством в редакционные дела.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.

В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.