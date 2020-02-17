"Абсолютно ложная информация". Песков опроверг поездку Патрушева в Оман
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Совбеза России Николай Патрушев не совершал поездок в Оман в январе 2020 года.
Об этом сообщает РИА Новости.
О поездке Патрушева в Оман сообщалось в расследовании украинской программы "Схемы".
По словам Пескова, глава Совбеза РФ вообще не посещал Оман в январе.
"Нет, не был (Патрушев в Омане, – ред.). Это абсолютно ложная информация", – заявил Песков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.
- Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.
- В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.
- В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскритиковал выводы журналистов, назвав информацию, изложенную в сюжете программы "Схемы", ложью.