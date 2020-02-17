"Абсолютно ложная информация". Песков опроверг поездку Патрушева в Оман

Политика
О поездке главы Совбеза РФ на Аравийский полуостров сообщили в расследовании "Схем"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Совбеза России Николай Патрушев не совершал поездок в Оман в январе 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

О поездке Патрушева в Оман сообщалось в расследовании украинской программы "Схемы".

По словам Пескова, глава Совбеза РФ вообще не посещал Оман в январе.

"Нет, не был (Патрушев в Омане, – ред.). Это абсолютно ложная информация", – заявил Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.