"Абсолютно ложная информация". Песков опроверг поездку Патрушева в Оман

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Совбеза России Николай Патрушев не совершал поездок в Оман в январе 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

О поездке Патрушева в Оман сообщалось в расследовании украинской программы "Схемы".

По словам Пескова, глава Совбеза РФ вообще не посещал Оман в январе.

"Нет, не был (Патрушев в Омане, – ред.). Это абсолютно ложная информация", – заявил Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.

В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.