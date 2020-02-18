Зеленский пригрозил поселить украинцев из Уханя в домах подстрекателей в Конче-Заспе

За последние несколько дней в поселках Шкло (Львовская область) и Микулинцы (Тернопольская область) прошли митинги против размещения эвакуируемых украинцев из Китая, где эпицентр вспышки коронавируса, в местных санаториях. Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные политические силы пытаются помешать нормальной эвакуации украинцев.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, – мы это знаем благодаря правоохранительным органам, – обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", – сказал он.

Руководитель санатория "Медоборы" в Тернопольской области под давлением местных жителей написал отказ от приема граждан, которые должны быть эвакуированы, передает местное издание "Терноград".

Во вторник в Микулинцах (центр ОТО, где расположен санаторий) состоялось экстренное заседание поселкового совета в связи с появлением слухов о приеме эвакуированных.

На сессию пришли многие местные жители, поэтому заседание провели просто на улице возле поссовета. Также присутствовали начальник областной полиции Александр Богомол и представители Минздрава.

Во время собрания депутаты предоставили слово руководителю санатория "Медоборы" Василию Мартынюку, который рассказал, что действительно на днях общался с представителями Кабинета министров. Специалисты Министерства здравоохранения ознакомились с деятельностью учреждения и пришли к выводу, что санаторий пригоден для размещения эвакуированных.

Выслушав руководителя санатории, депутаты поселкового совета выступили категорически против намерений размещать эвакуированных в санатории.

Издание "20 минут" сообщает, что на въезде в Микулинцы местные жители организовали блокпосты, чтобы, "не доведи господь, не заболели наши дети или родные".

При этом руководитель облуправления полиции Александр Богомол призвал соблюдать порядок.

"У меня поручение МВД обратиться к обществу. Предварительно мы провели обследование объекта. Сейчас у нас нет информации о том, будут люди ехать к нам или нет. Есть власть, которая должна принимать решение для защиты интересов граждан. Мы должны поддержать порядок в области и приложим к этому максимум усилий. На любые решения будем реагировать на провокаторов - тоже. Мы должны осознавать и не допустить нарушений закона", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.