Зеленский пригрозил поселить украинцев из Уханя в домах подстрекателей в Конче-Заспе
За последние несколько дней в поселках Шкло (Львовская область) и Микулинцы (Тернопольская область) прошли митинги против размещения эвакуируемых украинцев из Китая, где эпицентр вспышки коронавируса, в местных санаториях. Президент Владимир Зеленский заявил, что отдельные политические силы пытаются помешать нормальной эвакуации украинцев.
Об этом он заявил в ходе брифинга.
"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, – мы это знаем благодаря правоохранительным органам, – обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", – сказал он.
Руководитель санатория "Медоборы" в Тернопольской области под давлением местных жителей написал отказ от приема граждан, которые должны быть эвакуированы, передает местное издание "Терноград".
Во вторник в Микулинцах (центр ОТО, где расположен санаторий) состоялось экстренное заседание поселкового совета в связи с появлением слухов о приеме эвакуированных.
На сессию пришли многие местные жители, поэтому заседание провели просто на улице возле поссовета. Также присутствовали начальник областной полиции Александр Богомол и представители Минздрава.
Во время собрания депутаты предоставили слово руководителю санатория "Медоборы" Василию Мартынюку, который рассказал, что действительно на днях общался с представителями Кабинета министров. Специалисты Министерства здравоохранения ознакомились с деятельностью учреждения и пришли к выводу, что санаторий пригоден для размещения эвакуированных.
Выслушав руководителя санатории, депутаты поселкового совета выступили категорически против намерений размещать эвакуированных в санатории.
Издание "20 минут" сообщает, что на въезде в Микулинцы местные жители организовали блокпосты, чтобы, "не доведи господь, не заболели наши дети или родные".
При этом руководитель облуправления полиции Александр Богомол призвал соблюдать порядок.
"У меня поручение МВД обратиться к обществу. Предварительно мы провели обследование объекта. Сейчас у нас нет информации о том, будут люди ехать к нам или нет. Есть власть, которая должна принимать решение для защиты интересов граждан. Мы должны поддержать порядок в области и приложим к этому максимум усилий. На любые решения будем реагировать на провокаторов - тоже. Мы должны осознавать и не допустить нарушений закона", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.
- В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.