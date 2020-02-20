В штабе ОС подтверждают передачу боевиками тела погибшего бойца ВСУ Хитайлова

Боевики передали украинским военным тело погибшего 18 февраля Максима Хитайлова.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ОС.

Сейчас украинская сторона готовится отправить тело к месту погребения.

Хитайлов служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.

По непроверенной ситуации, боевики забрали тело украинского бойца для того, чтобы представить его как участника ДРГ.

Также в штабе говорят, что боевики отдали останки тела еще одного украинского военного – Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году в ходе боев в районе Луганского аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.

Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.