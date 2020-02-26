Нормандский формат: Лавров не подтвердил проведение встречи глав МИД

Политика
По словам главы МИД РФ, нормандская встреча возможна после закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет информации о планируемой встрече глав МИД нормандского формата. По его словам, встреча в нормандском формате возможна только после закрепления в законодательстве Украины особого статуса Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", – сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что перед встречей Россия будет требовать подписать проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
  • Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле. 