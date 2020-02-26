Нормандский формат: Лавров не подтвердил проведение встречи глав МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет информации о планируемой встрече глав МИД нормандского формата. По его словам, встреча в нормандском формате возможна только после закрепления в законодательстве Украины особого статуса Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", – сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что перед встречей Россия будет требовать подписать проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.