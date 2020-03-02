К задержанному на греческой границе экс-командиру "Айдара" прибыл консул Украины

К задержанному на греческой границе экс-командиру "Айдара" Сергею Мельничуку прибыл украинский консул.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

“Как только стало известно о задержании Мельничука 1 марта греческими правоохранительными органами, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках", – говорит Погорельцев.

По его словам, Мельничук будет временно находиться в полицейском участке. Ему предоставят питьевую воду и еду. Также у него будет возможность пользоваться своим телефоном.

Кроме того, Мельничуку предоставили русскоязычного адвоката.

Вскоре в полицейский участок должен прибыть прокурор города Салоники.

Жена экс-командира "Айдара" с несовершеннолетним ребенком сейчас находятся в гостинице, неподалеку от места задержания.

Вчера, по запросу РФ, на греческой границе Интерпол задержал экс-нардепа и первого командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Вместе с ним на границе были его жена на 7 месяце беременности и 9-месячный сын.

В начале АТО Мельничук возглавлял один из первых доборовольческих батальонов "Айдар".

В октябре 2014 года прошел в Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, однако уже в феврале 2015 года после скандала был исключен из фракции.

Как ранее сообщал Фокус:

9 ноября в Польше, по запросу России, на пограничном пункте задержали сотрудника секретариата омбудсмена, ветерана АТО и замглавы УНА-УНСО Игоря Мазура.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя его задержание, заявил, что Россия использует инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины.

Сам Мазур на брифинге рассказал, что за последние два года не раз без каких-либо проблем пересекал границу с Польшей. Также он добавил, что его задержание может быть связано с его пребываением в Чечне.

10 ноября Мазура выпустили на поруки генконсула. Украинец до решения суда будет находиться на территории украинского генконсульства.