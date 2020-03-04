Судьбу генпрокурора Рябошапки решит Верховная Рада, – профильный комитет

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал ВР смамой решить о постановлении №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке и никаких рекомендаций не дал.

Об этом сообщает LB.ua.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский сообщил, что Рада не сможет рассмотреть вопрос выражения недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку он не был изначально внесен в повестку.

Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о "про Кабмин", без уточнения деталей.

Во время одного из разговором Зеленского и Трампа, президент Украины пообещал, что Рябошапка займется расследованием дела Burisma. При этом, Зеленский назвал Рябошапку "100% его человеком, его кандидатом".