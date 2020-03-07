США передадут Украине патрульные катера и РЛС на $125 млн

В рамках первого транша военной помощи США планируют отправить в Украину противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Общая стоимость поставляемой техники составляет $125 млн.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

В Пентагоне информацию о поставках не подтверждают. "Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса", – заявила официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

Общая сумма помощи Украине в сфере безопасности, которую одобрил Конгресс, составляет $250 млн.

Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и ​​прибрежных участках моря. Их главная задача – обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

12 таких катеров используются Прибрежно-речными силами ВМФ США вдоль побережья Тихого океана. Катера могут иметь различные конфигурации оборудования: десантно-штурмовую, противодиверсионную, противоминную. Они имеют пять сидений в рубке для членов єкипажа и дополнительные сидения в основной части надстройки для размещения 18 человек.

Напомним, посол Украины в США Владимир Ельченко говорил, что в 2020 году США намерены выделить украинской стороне более миллиарда долларов помощи. Всего в текущем году предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны Пентагона и еще почти $450 млн долларов по линии Госдепа. Общая помощь со стороны США – $698 млн и чисто военная оборонная помощь – $365 млн. Ельченко пояснил, что $250 млн уже выделены, еще $50 млн предоставят при выполнении определенных условий, и почти $50 млн – остатки прошлых годов, которые пока не реализованы.

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