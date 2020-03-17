Закон о земле откладывается. Рада изменила график работы

Верховная Рада изменила график своей работы на время карантина из-за коронавируса. Соответствующие постановления (№3218 и №3224) приняли большинством голосов на внеочередном заседании.

В связи с карантином две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок. До конца месяца депутаты будут работать в комитетах.

Отметим, что на этой неделе Рада должна была завершить рассмотрение закона о земле. 16 марта президент Владимир Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".

Как сообщает LB.ua, фракция "Слуга народа" на своем заседании приняла решение пока отложить рассмотрение закона о рынке земли.

"Всю ночь шли переговоры, как и было обещано всем нам. Если нет финального плана действий, мы переходим в режим боевой тревоги. Землю сегодня не голосуем", – рассказал источник издания во фракции.

По словам еще одного народного депутата, позже фракция соберется на еще одно заседание, на котором примет решение, как работать "в режиме боевой тревоги".

"Итог: первая внеочередная – голосуем все за, вторая внеочередная – все за", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Рада будет работать даже несмотря на пандемию коронавируса и жесткий карантин по всей Украине. Он сказал, что парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы, в том числе земельную реформу.

Cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент продолжит работу, несмотря на карантинные меры в Украине из-за коронавируса.

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.

Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.