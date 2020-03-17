Закон о земле откладывается. Рада изменила график работы

Политика
До конца месяца депутаты будут работать в комитетах

Верховная Рада изменила график своей работы на время карантина из-за коронавируса. Соответствующие постановления (№3218 и №3224) приняли большинством голосов на внеочередном заседании.

В связи с карантином две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок. До конца месяца депутаты будут работать в комитетах. 

Отметим, что на этой неделе Рада должна была завершить рассмотрение закона о земле. 16 марта президент Владимир Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".

Как сообщает LB.ua, фракция "Слуга народа" на своем заседании приняла решение пока отложить рассмотрение закона о рынке земли. 

"Всю ночь шли переговоры, как и было обещано всем нам. Если нет финального плана действий, мы переходим в режим боевой тревоги. Землю сегодня не голосуем",  – рассказал источник издания во фракции.

По словам еще одного народного депутата, позже фракция соберется на еще одно заседание, на котором примет решение, как работать "в режиме боевой тревоги".

"Итог: первая внеочередная  – голосуем все за, вторая внеочередная  – все за",  – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус: