В ОП говорят, что Оман оплатил чартер Зеленского из Маската, – НАПК

Офис президента сообщил НАПК, возвращение президента Владимира Зеленского из Омана оплатил сам Оман.

Об этом в интервью НВ рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По словам Новикова, НАПК интересовалось у ОП, за чей счет Зеленский летал в Оман.

"ОП и Госуправление делами недавно сообщили, что это не происходило за госсредства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", – говорит он.

После такого ответа НАПК направило запрос непосредственно главе Украины как физическому лицу. Ответ Зеленский должен предоставить в течение 10 дней с момента получения им письма.

Также Новиков добавил, что если президент не расскажет НАПК, кто оплатил его перелет, тогда будет составляться протокол о непредоставлении необходимой информации агентству.

Издание texty.org сообщило, что в Киев из столицы Омана – Маската – Зеленского доставили самолетом Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000 с хвостовым номером 9H-VJN.

Этот самолет прилетел в Москат из Стокгольма, но с пересадкой в Москве. Практически в это же время в Оман якобы прилетел на своем бизнес-джете кум Путина Виктор Медведчук. Все это произошло вечером 7 января.

Таким образом, становится очевидно, что самолет для Зеленского заказали еще до авиакатастрофы в Иране.

Тем не менее, в Украину президент прилетел 9H-VJN спустя почти сутки. Журналисты предполагают, что это связано с переговорами, которые Зеленский провел с россиянами.

После переговоров самолет Медведчука отправился в Москву (предположительно, с российской делегацией).

Также texty.org отмечает, что стоимость аренды 9H-VJN за один час составляет от 8,5 до 10 тыс. долларов, а от Киева до Маската лететь целых 7,5 часов. Таким образом, перелет Зеленскому обошелся в примерно в 63 – 75 тыс. доларов.

Позже в ОП назвали эту информацию "абсолютной неправдой".

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.

В программе "Схемы: коррупция в деталях", которая вышла 13 февраля, говорится, что президент Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым.