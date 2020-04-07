Зеленский провел перестановки в СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в составе Совета национальной безопасности и обороны страны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и ввел в его состав министра финансов Сергея Марченко.
Соответствующий указ №133/2020 от 7 апреля опубликован на сайте президента.
Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-министра финансов Игоря Уманского.
27 марта Руслан Хомчак был назначен на должность Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Это произошло после разделения ранее единой должности – Главнокомандующего-начальника Генштаба, в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.
Игорь Уманский был уволен с должности министра финансов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта. В тот же день министром финансов был назначен Сергей Марченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил генерального прокурора Ирину Венедиктову в составе Совета национальной безопасности и обороны.
- В этот же день с должности советника секретаря СНБО был уволен Сергей Сивохо.