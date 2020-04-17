Шмыгаль анонсировал "виртуальный визит" в Германию для встречи с Меркель
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вместо запланированного визита в Берлин, проведет видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.
"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал премьер.
Он добавил, что планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества, финансовой поддержки и реформ в Украине.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил, что Шмыгаль проведет видеоконференцию с Меркель, пишет Интерфакс.
"В понедельник в 15 часов – это звучит немного странно – состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции", – сказал Зайберт журналистам в Берлине.
По его словам, канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах".
"Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", – сказал Зайберт.
В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал в Twitter предстоящую видеоконференцию виртуальным зарубежным визитом Шмыгаля.
"Символично, что первый виртуальный зарубежный визит премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит 20 апреля именно в Берлин: в формате видеоконференции состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ведь Германия – наш стратегический партнер!", – написал Мельник.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией коронавируса и когда может закончиться карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.
- В ФРГ на протяжении двух последних дней на одного носителя вируса приходилось менее одного заражения. Об этом объявил Институт имени Роберта Коха – федеральный институт по изучению инфекционных и непереносимых болезней.