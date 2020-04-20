Шмыгаль и Меркель так и не созвонились: у канцлера ФРГ – "непредвиденные дела"

Премьер Денис Шмыгаль не смог сегодня созвониться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель – видеоконференция перенесена.

Об этом сам Шмыгаль сообщил у себя в Telegram.

По его словам, у Меркель возникли непредвиденные обстоятельства.

"Перенесли видеоконференцию с канцлером Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Относимся к этому с понимаем, ведь во время пандемии случается разное", – пишет премьер.

В итоге – разговор перенесен "на удобное для обеих сторон время". Когда конкретно он должен состояться – пока еще неизвестно.

Ранее премьер писал, что вместо запланированного визита в Берлин, проведет видеоконференцию с Меркель. Стороны планировали обсудить дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и реформы в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

31 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.