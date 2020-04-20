Шмыгаль и Меркель так и не созвонились: у канцлера ФРГ – "непредвиденные дела"
Премьер Денис Шмыгаль не смог сегодня созвониться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель – видеоконференция перенесена.
Об этом сам Шмыгаль сообщил у себя в Telegram.
По его словам, у Меркель возникли непредвиденные обстоятельства.
"Перенесли видеоконференцию с канцлером Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Относимся к этому с понимаем, ведь во время пандемии случается разное", – пишет премьер.
В итоге – разговор перенесен "на удобное для обеих сторон время". Когда конкретно он должен состояться – пока еще неизвестно.
Ранее премьер писал, что вместо запланированного визита в Берлин, проведет видеоконференцию с Меркель. Стороны планировали обсудить дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и реформы в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.
- В ФРГ на протяжении двух последних дней на одного носителя вируса приходилось менее одного заражения. Об этом объявил Институт имени Роберта Коха – федеральный институт по изучению инфекционных и непереносимых болезней.