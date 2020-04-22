Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его президентстве
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе.
Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", который показали на телеканале "Украина 24".
"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", – сказал Зеленский.
Зеленский также сказал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.
"То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", – отметил он.
Кроме того, Зеленский отметил, что встреча лидеров стран Нормандского формата в декабре прошлого года была сложной, но после нее удалось сохранить диалог без сдачи национальных интересов.
"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять – ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что считает войну на Донбассе "замороженным конфликтом", который возможно завершить только путем диалога.
- В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.
- Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между украинским главой государства Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным установлен эффективный рабочий контакт.