Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе.

Об этом он заявил в фильме "Год президента Зеленского", который показали на телеканале "Украина 24".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", – сказал Зеленский.

Зеленский также сказал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", – отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что встреча лидеров стран Нормандского формата в декабре прошлого года была сложной, но после нее удалось сохранить диалог без сдачи национальных интересов.

"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять – ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", – сказал он.

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