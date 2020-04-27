Или смартфон, или обсервация: Зеленский назвал особенности эвакуации украинцев из-за границы

Украина возобновляет эвакуацию украинцев, которые находятся за пределами страны, специальными рейсами.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время своего вечернего обращения к украинцам.

По его словам, в сутки будет не более четырх рейсов, а за прилетевшими из-за границы будут следить при помощи приложения "Дія".

"Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы. Первая – это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Дія дома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс. Другая часть граждан – около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях", – заявил он.

Ранее вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса было запущено, а его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима.

"У нас очень лайтовий подход к этой ситуации. Мы понимаем опыт Китая, и европейских стран и не отслеживаем полностью передвижения людей. Только момент, когда приходит push-сообщение. Оно приходит до 10 раз в день. У человека включается геолокация. Ему нужно сфотографироваться, чтобы подтвердить, что именно этот человек находится в этом месте. Нет глобальной слежки, нет полного контроля передвижения", – заявил Федоров.

Он также отметил, если будет нарушен режим ограничений, то человека оштрафуют.

Как ранее сообщал Фокус:

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на эвакуационные рейсы, которые состоятся с 28 апреля по 10 мая между 16 странами и Украиной.

В Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев.

6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".