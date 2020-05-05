Скандал с рестораном "Велюр": Зеленский провел жесткую беседу с Тищенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел "жесткий" разговор с народным депутатом фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан "Велюр" работал во время карантинных ограничений.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в эфире программы "Свобода слова".

"Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина, – ред). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Николаем Тищенко, – ред.). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат – не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать".

Смотреть с 19:30

На уточняющий вопрос ведущего, чем закончился этот "жесткий разговор", Тимошенко ответил, что "все могут увидеть, что ресторан не работает".

"Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает", – сказал Тимошенко.

По его словам, для всей фракции и других ситуация с "Велюром" будет примером, что не надо так делать впредь.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает работать и принимать VIP-гостей.

Сам Николай Тищенко заявил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве "штаба для встерчи с помощниками" для обсуждения "плана преобразования Киева".

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.

На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.