В Украине не будет массовых мероприятий по случаю 8-9 мая, – Шмыгаль

В Украине в нынешнем году не будут проводить массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия", – сообщил Шмыгаль.

При этом премьер поручил местным органам обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов Второй мировой войны в регионах.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы. Он заявил, что в стране парад на 9 мая не может быть отменен из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: