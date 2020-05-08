Саакашвили рассказал, что нужно реформировать в первую очередь

В условиях кризиса из-за коронавируса Украине прежде всего нужно освободить бизнес от административного вмешательства.

Об этом в эфире Сніданок з 1+1 рассказал глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

"Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике – это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово – это свобода", – сказал Саакашвили.

По его словам, на первом этапе нужно упростить "бессмысленные регуляции" в налоговой сфере и на таможне, где "заполняют большое количество бумажек".

Также Саакашвили прокомментировал медреформу: "Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему не возможно. Ее надо полностью изменить".

Рассказал политик и о конфликте с главой МВД Арсеном Аваковым. "Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, а особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно", – заявил он.

Ранее Саакашвили говорил, что готов максимально помогать президенту с учетом своего опыта, успехов и неудач, а также готов "вытаскивать Украину из болота".

7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Этим же документом глава государства внес изменения в указы президента по единой государственной политики реформ в Украине, обеспечению деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Как ранее сообщал Фокус:

Саакашвили пообещал, что в случае назначения на должность не будет ругаться с Зеленским, как с Порошенко.