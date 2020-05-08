Назначение Саакашвили: Грузия отозвала своего посла из Украины

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций из-за назначения Михеила Саакашивили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, пишет грузинское издание Imedi News.

В то же время, Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства с Украиной, говорят в МИД Грузии.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – заявил Залкалиани.

По словам Залкалиани, посол Грузии расскажет, что необходимо сделать для того, чтобы сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на двусторонние отношения.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.