Назначение Саакашвили: Грузия отозвала своего посла из Украины
Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций из-за назначения Михеила Саакашивили главой Исполнительного комитета реформ.
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, пишет грузинское издание Imedi News.
В то же время, Грузия не рассматривает вариант разрыва дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства с Украиной, говорят в МИД Грузии.
"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", – заявил Залкалиани.
По словам Залкалиани, посол Грузии расскажет, что необходимо сделать для того, чтобы сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на двусторонние отношения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ. Позже он сам подтвердил, что получил такое предложение от Зеленского. По его словам, президент предложил ему заниматься переговорами с МВФ.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства, посла Грузии отзовут из Украины.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили также говорила, что назначение Саакашвили в Кабмин Украины будет значить раскол между двумя странами.
- 7 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.