Заказы будут выдавать дистанционно: КГГА назвала условия работы летних площадок кафе

В Киеве со вторника, 12 мая, в рамках первого этапа смягчения противоэпидемических ограничений смогут работать летние и сезонные площадки заведений общественного питания.

Требования к их работе в условиях карантина утвержден распоряжением руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Так, общепиты должны соблюдать следующие правила:

– расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;

– за одним столиком не могут сидеть более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);

– заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;

– официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;

– место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом – и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;

– должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);

– меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать людей с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстояний в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

Также заведения должны установить дозаторы или диспенсеры с антисептиком. Дезинфекционные мероприятия должны проводить каждые два часа рабочего времени, а дезинфекцию контактных поверхностей и посуды – после каждого посетителя.

Кроме того, учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих сайтах, страницах в соцсетях и при проведении записи по телефону.

Недавно в КГГА также рассказали, что торгово-развлекательные центры, кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры на первом этапе смягчения карантина в Киеве не будут открыты.

Как ранее сообщал Фокус: