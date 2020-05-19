Верховная Рада разблокировала подписание "антиколомойского" закона Зеленским
Верховная Рада отклонила два проекта постановлений, которые блокировали подписание "антиколомойского" закона о банках.
Подписание закона разблокировано для главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и для президента Владимира Зеленского.
За постановление 2571-д-П1, которое 13 мая зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский проголосовали 84 народных депутата, за постановление 2571-д-П внефракционного Антона Полякова – 78. В постановлниях говорилось об отмене результатов голосования о принятии закона во втором чтении и в целом.
Согласно регламенту работы Рады, спикер парламента не может подписать законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят и не отклонят проекты постановлений об отмене результатов голосования.
Напомним, народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.
Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по "ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу".
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков. Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая в Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.