Украина будет месяцами выходить из карантина "мягкими шагами", – Аваков
Украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в Департаменте коммуникации МВД.
По его мнению, Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией довольно достойно, так как власти вовремя ввели карантин.
"С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще послабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", – сказал Аваков.
Он отметил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами, и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля, и мы сможем восстановиться в полном объеме", – отметил Аваков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кабмин определил даты смягчения карантинных ограничений. С 22 мая запускается городской и пригородный транспорт, открываются отели (без ресторанов и бассейнов), разрешаются спортивные мероприятия без зрителей. С 25 мая открываются метро и детсады. В регионах будет действовать так называемый адаптивный карантин: ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, – ред.).
- Метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Спецпропусков не будет, об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.
- В Ровенской области не будут смягчать карантинные ограничения из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.