"Сенсация на ровном месте". Лещенко ответил "Бабелю" по неопубликованному интервью

Журналисты издания Бабель "попытались сделать сенсацию на ровном месте". Такими словами член набсовета УЗ Сергей Лещенко прокомментировал публикацию Бабеля о том, что он запретил им публиковать свое интервью.

По словам Лещенко, в сокращенной версии интервью, которую ему на согласование прислали журналисты, "нет ничего сенсационного", поэтому он не против, если Бабель ее опубликует.

С другой стороны, экс-нардеп отмечает, что "урезанная" версия интервью "страдает существенным сокращением ответов и урезанием серьезных тем". "Их нежелание давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины – как в политике, так и в УЗ", – пишет Лещенко.

"К сожалению, присланный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению... Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал", - добавил Лещенко.

Также он объяснил, что просил журналистов о согласовании интервью потому, что он – член набсовета УЗ и обязан действовать в интересах компании.

"Компания – участник международного рынка заимствований. Кроме того, она привлекает средства, размещая евробонды. Мировые рынки могут быть чувствительны к любой информации, которая обнародуется об УЗ из уст члена набсовета", – пояснил Лещенко.

Пост Лещенко прокомментировал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. "Журналисты поступили некорректно, согласен. Надеюсь, теперь вы поймете свое собственное поведение как журналиста с интервью, которые вы брали у меня в 2009-м накануне президентских выборов", – пишет он.

"Тогда вы не включили в финальный текст действительно важные фрагменты о сути государственной политики, интересуясь только межпартийными скандалами и разборками. Я тогда настоял, чтобы ваш выборочно-сокращенный текст лучше не публиковался вообще. Вы тогда возмутились. По моему мнению, зря. А сейчас нарвались на тот самый бумеранг", – рассказал Гриценко.

В своем блоге на УП Лещенко тогда назвал норму о согласовании интервью "недемократичной", ведь "аналогов таких норм нет нигде в западном мире".

Впоследствии, когда Лещенко стал депутатом, он предлагал отменить норму о согласовании интервью со спикерами, но она до сих пор действует. Также она прописана в новом "законе о СМИ", который Рада недавно отправила на повторное первое чтение, как о том просили в Нацсоюзе журналистов.

Сегодня, 22 мая, Бабель рассказал, что Лещенко запретил им публиковать сокращенную версию своего интервью и попросил полное интервью, чтобы "поработать" с ним. Журналисты отказались идти на такой шаг и поэтому интервью так и не опубликовали.

"Герои наших интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиа-площадку и самостоятельно "работать с расшифровками" текстов, выдавая их за работу редакции. Они могут указать на фактические ошибки или неточности, искаженные из-за сокращения высказывания, попросить не давать вырванные из контекста фразы", – говорят в редакции.

Поскольку интервью так и не вышло, Бабель решил опубликовать темы, которые журналист обсуждал с Лещенко.

Как ранее сообщал Фокус: