Зеленский попросил у Биньямина Нетаньяху гуманитарную помощь
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленский и Нетаньяху, сообщает пресс-служба главы украиснкого государства.
"Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", – сказал президент.
Нетаньяху ответил, что правительство Израиля рассмотрит запрос Украины и отметил дружественные отношения между странами.
Зеленский также подчеркнул во время разговора важность поддержки торговли между двумя странами в условиях пандемии, призвав Израиль в кратчайшие сроки ратифицировать соглашение о свободной торговле, подписанное в январе прошлого года.
Кроме того, политики обсудили "интересные для израильских инвесторов" проекты. В частности, возможность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.
Зеленский в ходе телефонного разговора также поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. А тот в свою очередь пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с коронавирусом.
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