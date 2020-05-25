"Говорил, у него льготы". Водитель рассказал, как Тищенко "зайцем" проехал в маршрутке

Нардеп Николай Тищенко проехал в киевской маршрутке одну остановку и не заплатил за проезд, сообщает НВ.

По словам водителя маршрутки, депутат был с еще одним "мужиком". "Наверное, его охранник", – предположил он.

"Попросил его оплатить проезд, а он говорит, что у народных депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел потом. Сел в мерседес, который ехал сзади, и уехал", – рассказал также водитель.

На самом же деле, пишет издание, нардепы должны оплачивать проезд, который позже им компенсирует государство.

На днях Тищенко опубликовал в Facebook фото из маршрутки, но потом удалил его. Остался только пост с видео, в котором рассказывается, как он решил проверить, как водители соблюдают санитарные нормы.

"То, что я увидел, откровенно шокировало меня. Пассажиры не соблюдают дистанцию, потому что разметки на остановках просто нет. Люди стоят в очереди по несколько часов... Где же те бригады дезинфекторов, которых нам так ярко показывали на видео в скафандрах? Где средства защиты для водителей?", – пишет Тищенко.

Ранее Тищенко заявлял, что готов пойти на выборы мэра Киева. "Я не буду говорить неоднозначно. Я не просто иду на выборы мэра. Если Владимир Александрович (Зеленский) доверит мне это почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, то я выиграю выборы", – говорил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание Bihus.Info опубликовало расследование, в котором утверждалось, что во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко работал и принимал VIP-гостей.

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.

На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.