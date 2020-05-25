"Говорил, у него льготы". Водитель рассказал, как Тищенко "зайцем" проехал в маршрутке
Нардеп Николай Тищенко проехал в киевской маршрутке одну остановку и не заплатил за проезд, сообщает НВ.
По словам водителя маршрутки, депутат был с еще одним "мужиком". "Наверное, его охранник", – предположил он.
"Попросил его оплатить проезд, а он говорит, что у народных депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел потом. Сел в мерседес, который ехал сзади, и уехал", – рассказал также водитель.
На самом же деле, пишет издание, нардепы должны оплачивать проезд, который позже им компенсирует государство.
На днях Тищенко опубликовал в Facebook фото из маршрутки, но потом удалил его. Остался только пост с видео, в котором рассказывается, как он решил проверить, как водители соблюдают санитарные нормы.
"То, что я увидел, откровенно шокировало меня. Пассажиры не соблюдают дистанцию, потому что разметки на остановках просто нет. Люди стоят в очереди по несколько часов... Где же те бригады дезинфекторов, которых нам так ярко показывали на видео в скафандрах? Где средства защиты для водителей?", – пишет Тищенко.
Ранее Тищенко заявлял, что готов пойти на выборы мэра Киева. "Я не буду говорить неоднозначно. Я не просто иду на выборы мэра. Если Владимир Александрович (Зеленский) доверит мне это почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, то я выиграю выборы", – говорил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание Bihus.Info опубликовало расследование, в котором утверждалось, что во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко работал и принимал VIP-гостей.
- После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.
- Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.
- На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан "Велюр" закрыт полицией и составлен админпротокол за нарушение карантинных ограничений.