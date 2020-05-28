Секретарь СНБО предложил создать в Украине новое министерство

В рамках реформы оборонно-промышленного комплекса Украины целесообразно создать министерство по вопросам развития стратегических технологий и инноваций.

Об этом на совещании в Киеве 28 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, на первоначальном этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Также будет введена должность вице-премьер-министра – министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут входить вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будут решены вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав концерна "Укроборонпром", добавил Данилов.

Он отметил, что эта реформа должна стать самой масштабной за последние 10 лет. По его мнению, существенное изменение подходов к управлению ОПК должно решить проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы.

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