Рада хочет заслушать Авакова из-за ситуации в Броварах и Кагарлыке, – Корниенко
Министра внутренних дел Арсена Авакова хотят заслушать в Верховной Раде по ситуациям в Кагарлыке и Броварах.
Об этом на согласительном совете заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.
По его словам, фракция хочет пригласить Авакова для доклада на день вопросов к правительству.
"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", – говорит Корниенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 7 утра 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.
- Как сообщили в МВД одна из сторон конфликта привезла "титушек" из Винницкой области. Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.