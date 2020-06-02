Украина настаивает на скорейшем выполнении договоренностей "нормандского саммита", – Ермак

От допуска представителей Красного Креста к удерживаемым украинцам на оккупированных Донбассе и в Крыму, а также на территории РФ зависит разблокирование их освобождения.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине во время переговоров с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером, сообщает пресс-службе главы государства.

В частности, Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже, чтобы начать готовить новый саммит.

По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных" успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств - участников "нормандского формата" – положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы.

Но, по его словам, для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители МККК должны получить доступ к лицам, которых незаконно удерживают в ОРДЛО, а также в Крыму и РФ.

Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов как основного условия для продвижения мирного процесса.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества Украины и Германии.

В целом глава ОП считает, что в Берлине украинская делегация провела очень плодотворные переговоры.

Во встрече с Гекером также приняли участие замглавы Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за Минские соглашения, так как с ними связаны санкции против России.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без прогресса в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины санкции против России будут сохраняться.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что у Украины может быть право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия выполняет договоренности недобросовестно.