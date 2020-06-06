Аваков – это стейкхолдер, он должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

Политика
Президент считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" в субботу, передает "Украинская правда" в Тwitter.

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета... Для общества он стейкхолдер (заинтересованная сторона, причастная сторона, – ред.) этой ситуации, он должен ее довести до конца", – отметил президент.

Вместе с тем, Зеленский считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова, – ред.). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент высказался относительно дела убитой Гандзюк.

"Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", – резюмировал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

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