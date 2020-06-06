Аваков – это стейкхолдер, он должен довести дело Шеремета до конца, – Зеленский

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в резиденции "Залесье" в субботу, передает "Украинская правда" в Тwitter.

"Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета... Для общества он стейкхолдер (заинтересованная сторона, причастная сторона, – ред.) этой ситуации, он должен ее довести до конца", – отметил президент.

Вместе с тем, Зеленский считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего забастовка (против Авакова, – ред.). Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент высказался относительно дела убитой Гандзюк.

"Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем", – резюмировал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают в организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

5 июня Арсен Аваков выступал с отчетом перед Верховной Радой.

В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку. Протестующие считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность. Всего в акции протеста приняли участие около 500 человек.