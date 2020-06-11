За полтора месяца рейтинг Зеленского упал на 5 пунктов, – опрос КМИС

За предыдущего президента Петра Порошенко свой голос отдали бы 16,2% избирателей. Вслед за Порошенко с 13,2% поддержки идет лидер ОПЗЖ Юрий Бойко.

Также КМИС приводит динамику рейтинга кандидатов с середины пареля до начала июня 2020 года. За это время рейтинг Зеленского упал на 5,1 п.п.

(звездочкой отмечена та разница в рейтингах кандидатов, которая не является статистически значимой, т.е. такой, которая выходит за рамки и не может объясняться погрешностью выборки)

Если учитывать статистику с февраля (тогда за Зеленского проголосовали бы 44,2% украинцев, а за Порошенко – 11,6%), то падение рейтинга действующего президента составит 6,6 п.п., а рост рейтинга Порошенко – 4,6 п.п.

Что касается парламентских выборов, то по состоянию на начало июня в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа" (28%), ОПЗЖ (17,7%), "Евросолидарность" (16,2%) и "Батькивщина" (8%).

"Голос", который на прошлых выборах все же преодолел 5-процентный барьер, в этот раз в парламент не зашел бы: за него готовы отдать голос только 3,8% избирателей.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не входят временно оккупированные территории. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 1.7% для показателей, близких к 50%, 1,5% – для показателей, близких к 25%, 1% – для показателей, близких к 10%, 0,8% – для показателей, близких к 5% и 0,4% - для показателей, близких к 1%.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным соцопроса КМИС, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%).