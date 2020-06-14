Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"
Киевскую ячейку партии "Слуга народа" возглавил заместитель главы фракции Николай Тищенко.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Это решение было принято во время конференции городской партийной ячейки. Тищенко заявил, что для него это "особенный день". Его кандидатуру в качестве руководителя Слуги народа в Киеве утвердил также Высший совет партии.
Кроме того, в партии определились с руководителями ячеек в Кривом Роге и 19 областях.
Членами городского совета партийной организации в Киеве стали министр культуры Александр Ткаченко, нардепы Андрей Холодов, Анна Бондар, Богдан Яременко, Максим Перебийнис, Роман Грищук и другие.
Ранее Тищенко заявлял, что готов пойти на выборы мэра Киева. "Я не буду говорить неоднозначно. Я не просто иду на выборы мэра. Если Владимир Александрович (Зеленский) доверит мне это почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, то я выиграю выборы", – говорил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание Bihus.Info опубликовало расследование, в котором утверждалось, что во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко работал и принимал VIP-гостей.
- После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.
- Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.
- На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что ресторан "Велюр" закрыт полицией и составлен админпротокол за нарушение карантинных ограничений.