Николай Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа"

Киевскую ячейку партии "Слуга народа" возглавил заместитель главы фракции Николай Тищенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Это решение было принято во время конференции городской партийной ячейки. Тищенко заявил, что для него это "особенный день". Его кандидатуру в качестве руководителя Слуги народа в Киеве утвердил также Высший совет партии.

Кроме того, в партии определились с руководителями ячеек в Кривом Роге и 19 областях.

Членами городского совета партийной организации в Киеве стали министр культуры Александр Ткаченко, нардепы Андрей Холодов, Анна Бондар, Богдан Яременко, Максим Перебийнис, Роман Грищук и другие.

Ранее Тищенко заявлял, что готов пойти на выборы мэра Киева. "Я не буду говорить неоднозначно. Я не просто иду на выборы мэра. Если Владимир Александрович (Зеленский) доверит мне это почетное право представлять интересы нашей команды в моем родном городе, то я выиграю выборы", – говорил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание Bihus.Info опубликовало расследование, в котором утверждалось, что во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко работал и принимал VIP-гостей.

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.

На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.