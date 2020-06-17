Каждый шестой бизнес в Украине нарушает нормы карантина, – Ляшко
По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования в Украине является нарушителем карантинных ограничений.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
Он рассказал, что в субботу, 13 июня, было проведено заседание Государственной комиссии во вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"На нем поручено контролирующим органам значительно усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм, которые прописаны постановлениями главного государственного санитарного врача Украины. Особое внимание на регионы, которые не соответствуют признакам ослабления противоэпидемических мер", – сообщил Ляшко.
Также органам местного самоуправления и Мининфраструктуры поручили увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.
Субъектам хозяйствования предложили изменить график работы предприятий, госучреждений и заведений для уменьшения нагрузки на городской и пригородный транспорт в час пик, что позволит уменьшить количество людей в транспорте.
Ляшко призвал бизнес не пренебрегать временными рекомендациями, так как от этого зависит здоровье и эпидситуация в стране.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 17 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 33 234 человек, из них – 758 за сутки.
- В Украине 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.
- Киевские власти ужесточают контроль за соблюдением карантина. В Ивано-Франковской области также усилят карантин из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе.