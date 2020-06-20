Проконтролировать домашний арест Стерненко в Киев приехали одесские полицейские

О визите полицейских экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал в Facebook.

"Вчера ночью, а именно в 23:22 на автомобиле с номером 6248, к моему дому прибыли сотрудники полиции, которые в домофон сообщили, что прибыли из Одессы, чтобы разъяснить мне как надо отбывать домашний арест", - пишет он.

Однако Стерненко отказался впускать их в такое позднее время и предложил прийти утром, тем более что они убедились, что он находится дома.

"Я сказал, что если им принципиально именно ночью "разъяснять", то пусть подождут, потому что в таком случае я вызываю адвокатов, и общаться мы будем уже все вместе", - рассказал экс-глава одесского "Правого сектора".

Полицейские согласились подождать адвокатов, но, когда они приехали, как пишет Стерненко, "люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли". Утром к нему также никто не приходил.

Напомним, 18 июня Стрененко не пустил к себе киевских полицейских. Тогда он сослался на то, что, согласно решению суда, должна одесская полиция.

Как ранее сообщал Фокус:

15 июня Шевченковский райсуд Киева в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко избрал круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Его подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на активиста в июле 2018 года. Сам Стерненко говорит, что действовал в рамках необходимой самообороны.