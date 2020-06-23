Взрыв на Позняках: Зеленский контролирует покупку квартир пострадавшим

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос своевременной закупки квартир для всех, кто пострадал в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что глава государства постоянно следит за новостями по этой теме.

Кроме того, Зеленский обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

В ОП отметили, что президент получает свежие отчеты о развитии ситуации с непогодой.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус:

21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.