Грымчак пошел в ЕСПЧ судиться с Украиной
Экс-замминистра МинВОТ Юрий Грымчак подал в Европейский суд по правам человека иск против Украины. Об этом в Facebook сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.
По словам Мельника, заявление в ЕСПЧ подано на основании нарушения п1 и п2 ст.5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.
Указанные пункты Конвенции гласят, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность и что каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена законным порядком.
Сейчас Грымчак находится под домашним арестом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 14 августа 2019 года СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.
- В конце января 2020 года Грымчак вышел на свободу под домашний арест.
- Ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло одно из уголовных дел против Юрия Грымчака. По словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, дело касается недостоверного декларирования.