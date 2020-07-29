Кравчук прокомментировал свое возможное назначение главой ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины 86-летний Леонид Кравчук утверждает, что пока не получал от президента Владимира Зеленского официального предложения об участии в переговорном процесс в Минске, но готов войти в контактную группу.

Об этом пишет издание "Сегодня".

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – сказал Кравчук.

Напомним, бывший президент Украины и глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске 81-летний Леонид Кучма прекратил участие в переговорном процессе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу.

Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске в июне 2019 года. До этого, он уже занимал эту должность до октября 2018 года. Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что временно будет исполнять обязанности главы делегации.

29 июля Зеленский заявил, что среди претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников.